Na drugo mesto se je uvrstil renault megane conquest (35 točk), na tretje škoda enyaq (30), na četrto opel mokka (28) in na peto volkswagen ID.4 (17). Izmed 22.829 Slovencev, ki so glasovali za svojega kandidata, so izžrebali tudi tri nagrade, prvo, kartico za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu v vrednosti 1500 evrov, je dobila Milena Pinter iz Ljubljane, drugo nagrado, vodljivo in stabilno aluminijasto tovorno prikolico TPV EU 2010 AL, Viktorija Bernetič iz Sežane, tretjo nagrado, komplet vrhunskih zimskih pnevmatik znamke Goodyear UltraGrip Performance+, pa Miha Belcijan iz Kamnika.