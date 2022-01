Zvončki in trobentice: Majhen festival z velikim odrom

Majhen festival Zvončki in trobentice, ki je svoje mesto našel znotraj cikla Cankarjevi torki v Klubu Cankarjevega doma, bo na kulturni dan že osmič predstavil aktualno domačo jazzovsko ustvarjalnost. Oder bodo prepustili predvsem mladim ustvarjalcem, ki so se s projekti že izkazali, potrebujejo pa še kakšen promocijski pospešek in koncertne izkušnje.