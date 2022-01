Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić (22. na svetovni lestvici) v zadnjem tednu navdušuje v dresu delodajalca iz Saarbrückna. Z nemškim klubom je prejšnji konec tedna postal pokalni prvak, potem ko je Saarbrücken v finalu s 3:1 premagal aktualne nemške in evropske prvake iz Düsseldorfa. Hrastničan je bil s 3:2 boljši od Šveda Antona Källberga (41.) in se mu tako maščeval za poraz na zadnjem evropskem prvenstvu med posamezniki. Najboljši posameznik finala je bil Jorgićev soigralec Patrick Franziska (17.). Nemec je dobil oba posamična dvoboja, potem ko je spravil na kolena tako Källberga kot njegovega rojaka Kristiana Karlssona (29.). Precej težje delo kot v finalu je imel Saarbrücken v polfinalu nemškega pokala, kjer je bil s 3:2 boljši od Mühlhausna. Slovenec je med posamezniki s 3:1 premagal Avstrijca Daniela Habesohna (46.), v odločilnem dvoboju pa je med dvojicami skupaj s Tomasom Polanskim s 3:0 ugnal dvojico Bertrand-Ionescu.

Saarbrücken je bil v torek uspešen tudi v prvem dvoboju četrtfinala lige prvakov. Nemški klub je bil na gostovanju s 3:0 boljši od francoskega Hannebonta. Jorgić je brez izgubljenega niza premagal Belgijca Cedrica Nuytincka, ki ga sicer na mednarodnih tekmah vodi selektor Bojan Tokić. Saarbrücken si je pred povratnim dvobojem v domači dvorani bržčas priigral neulovljivo prednost. »Resnično sem v dobri formi. Od samega začetka dvoboja nisem pustil Nuytincku, da bi prišel do svoje igre, in sem ga nekako dobil s prvimi čvrstimi žogicami,« je bil zadovoljen Darko Jorgić. Preostali četrtfinalni dvoboji lige prvakov, ki bodo odigrani danes, so: Dzialdowo (Pol) – Borussia Düsseldorf (Nem), Sporting Lizbona (Por) – Orenburg (Rus) in Neu Ulm (Nem) – Jekaterinburg (Rus).