Primer Novak Đoković je še vedno ena osrednjih zgodb ta hip. Medtem ko se številka ena svetovnega tenisa pod hudim pritiskom pripravlja na začetek prvega grand slama letos in nima miru niti na treningih, ko mu nad glavo ves čas letijo helikopterji in snemajo vsako njegovo potezo, je še vedno negotovo, ali bo lahko napadel rekordno 21. lovoriko s turnirjev velike četverice. Iz pisarne pristojnega avstralskega ministra Alexa Hawka so sporočili, da so prejeli dodatno gradivo Đokovićevih odvetnikov in da ga morajo pred končno odločitvijo natančno preučiti. Kdaj bi končna odločitev lahko padla, ni jasno.

Đokovićevo pojasnilo na instagramu Zaradi vseh obtožb, ki so se zgrnile nanj, se je na spletnem družbenem omrežju instagram oglasil Novak Đoković, pojasnil nekatere stvari in se za druge tudi pokesal. »Štirinajstega decembra sem se udeležil košarkarske tekme v Beogradu, kasneje pa izvedel, da so številni, s katerimi sem bil v stiku, dobili pozitivne teste. Šestnajstega decembra sem tako opravil hitri antigenski test, bil negativen, a iz previdnosti vseeno odšel še na test PCR. Naslednji dan sem znova opravil hitri test, ta je bil negativen, in se odpravil na dogodek z otroki. Nisem kazal nobenega simptoma in počutil sem se odlično, zato me je presenetilo, ko sem popoldne prejel pozitiven izid na testu PCR. Takoj sem odpovedal vse preostale obveznosti, razen intervjuja z novinarjem francoskega športnega časnika L'Equipe, ki ga nisem želel pustiti na cedilu. Ves čas sem skrbel za varno razdaljo in nosil masko, snel sem jo le med uradnim fotografiranjem. Ko sem odšel domov v izolacijo, sem po razmisleku ugotovil, da sem storil napako in da bi moral odpovedati tudi intervju za L'Equipe,« je svojo plat zgodbe glede pozitivnega testa na koronavirus pojasnil Novak Đoković. Nato se je 34-letni Beograjčan dotaknil še napačno izpolnjenega obrazca ob vstopu v Avstralijo, kjer je označil, da pred prihodom 14 dni ni potoval v druge države, a se je izkazalo, da se je pripravljal na grand slam v Španiji. »Zadevo sem po prihodu nemudoma pojasnil pristojnim organom. Obrazec je izpolnil moj agent, za napako pa se je že iskreno opravičil. Šlo je človeško napako, ki nikakor ni bila namerna. Zaradi pandemije koronavirusa živimo v težkih časih, ob številnih stvareh, ki jih moraš izpolnjevati ob prihodu v tuje države, pa se lahko zgodi, da po pomoti narediš napako. Avstralskim oblastem smo predložili dodatne informacije, na podlagi katerih upamo, da smo zadevo razjasnili. Zaradi spoštovanja avstralskih oblasti o tej temi ne bom več govoril.«