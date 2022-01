Jenullu podtikajo organizacijo protestov, kar je čista laž. Na proteste prihajamo, ker je petek dan, ki smo si ga izbrali, da izrazimo svoje nezadovoljstvo s to vlado. Prihajali smo tudi ob petkih, ko je bil Jaša Jenull v tujini, tam nismo zaradi njega, tam smo zaradi početja te vladne koalicije. Protesti potekajo ob petkih tudi v drugih slovenskih mestih, vedno brez Jaše Jenulla. Vsakih nekaj mesecev so bolj množični, ker se nam takrat pridružijo somišljeniki iz vse Slovenije. Jenull jim ne pošilja pisem, prihajajo, ker se sami organiziramo in med seboj obveščamo.

Ogromno našega davkoplačevalskega denarja ste na policiji zapravili, ko ste skoraj dve leti na naše mirne proteste vsak petek pošiljali svoje robokope v popolni bojni opremi, policaje s psi in na konjih, z več deset policijskih kombijev parkiranih v bližnjih ulicah, v katere bi nas z velikim veseljem strpali, če bi se vam za to le ponudila priložnost, včasih ste jo tudi sami izzvali. Nekdaj je policija ščitila protestnike, to, kar smo skoraj dve leti doživljali mi, pa je bilo brutalno zastraševanje in kot pravite, ni bilo poceni. Račun za vaše nonšalantno razsipne »storitve« pa naj bi z obrestmi plačal Jaša Jenull. Brezsramni cinizem, ki smo mu enkrat že bili priča, ko je minister Hojs visoko oglobil bralce slovenske ustave pred parlamentom.

Tega, kar policisti počnete sedaj, bi se morali sramovati, vaše početje ni avtonomno, pokoravate se zahtevam, ki so protiustavne. V odločbi ustavnega sodišča je zapisano, da so neorganizirani, spontani, mirni protesti, kakršni so bili vsi petkovi, posebej pomembni in so dovoljeni, vi pa se, na zahtevo MNZ, trudite s kaznimi utišati našo kritiko te vlade in nam na tak način kratite pravico do svobode govora in otežujete naš boj za demokracijo.

Protestniki in naši somišljeniki, tako kot smo pred letom podprli Ivana Galeta, pozivam vse vas, da v petek v čim večjem številu skupaj glasno podpremo tudi Jašo Jenulla!

Lada Zorn, Ljubljana