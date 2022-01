Relativizacijo početja dr. Radana je občutljiva ljubljanska odvetniško-zdravstvena elita dokončala z navedbo izvedenke obrambe dr. Alenke Sever, da je dr. Aleš Friedl uporabil zastarele in neprimerne metode in da pri dr. Radanu »psihopatologije niti slučajno ni«, in pri tem neverjetno agresivno napadla dr. Aleša Friedla, da je bila uporaba enega od testov na »ravni Jane«, uporaba drugega pa »norost prve vrste«.

Nisem niti sodni izvedenec niti specializirani klinični psiholog in se ne bi oglasil, če poročilo, kot je objavljeno, ne bi odražalo splošnega stanja duha v našem okolju. Po ameriškem vzoru so uporabili našo odvetniško zdravstveno artilerijo za diskvalifikacijo dr. Aleša Friedla. Zelo bom zadovoljen, če nam bo novinar ali pa dr. Alenka Sever predstavila začasno strokovno telo za klinično psihologijo ter nove, kakovostne diagnostične postopke.

Marjan Zavšek, Laško