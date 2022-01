Že nekaj let zelo jasno opozarjamo na pomanjkanje uradnikov upravnih enot, ki delajo na upravnih notranjih zadevah, tako smo opozorili tudi vlado RS in ministrstvo za javno upravo (MJU), a vendar kljub resnim opozorilom služba za upravne enote pri MJU ni zadovoljivo opravila svojega dela, čeprav bi naša, še kako resna opozorila morala pomeniti rdeči alarm, kajti število tujcev, ki so prijavljeni za bivanje v Sloveniji, je v letu 2021 že preseglo 170.000, kar predstavlja več kot prevelik zalogaj za skromno število uradnikov, ki odločajo o njihovih vlogah za pridobitev pravic v Republiki Sloveniji. Vlada RS bo morala zagotoviti primernejše zakonske, materialne in kadrovske pogoje za optimalno strokovno, zakonito in pravočasno vodenje postopkov v upravnih notranjih zadevah, zato bosta morala ministrstvo za javno upravo in služba za upravne enote delovati tako, da se zadeve rešijo na način, ki bo uradnikom omogočil, da zaradi pritiskov vodij in nenehnih pritiskov strank ne bodo izpuščali postopkovnih dejanj in posledično omogočili zlorabe, ki jih bomo v končni posledici plačali vsi slovenski davkoplačevalci.

Oddelek za tujce UE Ljubljana na Tobačni 5 v Ljubljani je v zadnjem času zapustilo osem (8) uradnikov, kar pomeni, da je odšla tretjina vseh, ki jih bo treba nadomestiti z novimi, vsekakor pa bodo zaradi tega še bolj obremenjeni vsi tisti, ki ostajajo. Uradniki, ki so odšli, so ob odhodu posebej poudarili, da odhajajo predvsem zaradi slabega vodenja in slabih odnosov, zato ne drži trditev delodajalca, da so odšli zaradi prenapornega dela. Delo s tujci terja veliko strokovnega znanja in psihosocialnih veščin, saj večina tujcev ne zna slovenskega jezika, prihajajo pa tudi iz povsem drugačnih oziroma tradicionalnih kulturnih okolij, zato je delo s slednjimi vse prej kot enostavno. Trditev, da je v šestih mesecih mogoče usposobiti nekoga, ki bo strokovno, zakonito in pravočasno opravljal delo s področja tujcev in drugih upravnih notranjih zadev, je pretirana in zunaj meja realnega, če imam v mislih več kot 20.000 čakajočih vlog tujcev, ki jih bo treba obravnavati in o njih tudi pravnomočno odločiti.

Veliko problemov enostavno ne bi bilo, če bi služba za upravne enote pri MJU delovala učinkovito pri izboljšanju organizacije upravnih enot ter učinkovitosti in kakovosti dela oziroma usklajevanju delovanja 58 upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju ter vestno opravljala naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljala delo in vršila nadzor nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju ter ključnem segmentu upravljanja ter splošnega poslovanja. Posledice vsega tega se kažejo v slabih odnosih na več upravnih enotah, še posebej tam, kjer ni vzpostavljen primeren odnos med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom in kjer obstaja problem nekompetentnega vodenja upravne enote.

Delo uradnikov upravnih enot je odgovorno odločanje v imenu države, še posebej je to delo zahtevno, ko gre za obravnavo tujcev, kajti prevelik del tujcev se za bivanje v Sloveniji prijavi le navidezno, saj jim formalna prijava bivališča v Republiki Sloveniji in delovno dovoljenje odpirata zaposlitev kjer koli na območju Evropske unije ter možnost priselitve njihovih družinskih članov v Slovenijo, zato se bo morala vlada RS lotiti veliko bolj domišljene politike priseljevanja tujcev in na način, da bo v čim večji možni meri preprečila zlorabe, ki bodo povzročile preveliko finančno breme za slovensko socialno skrbstvo, javno zdravstvo in šolstvo ter stanovanjsko politiko. Tako enormno povečanje obsega dela upravnih enot terja tudi povečanje kadrovskih in prostorskih kapacitet, kar pa seveda nima neke neposredne povezave z znižanjem cene parkirnine strank UE Ljubljana, ki urejajo svoje zadeve na Tobačni 5.

Frančišek Verk,

predsednik Sindikata državnih organov Slovenije