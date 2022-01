Ljudje znajo uživati življenje

Joanna Wadowska Thiesmann in Jörg Thiesmann z otroki, starimi pet, štiri in eno leto, od lanskega maja potujeta s kolesi po Evropi. Izhodiščna točka enoletnega potovanja je bila Švica, kjer družina živi, trenutno pa so nastanjeni na Račnem Vrhu pri Domžalah. Še prej so mesec in pol preživeli v Ljubljani.