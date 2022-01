»Upam, da se bo čim več ljudi odločilo za cepljenje, predvsem za prvi odmerek. Vsakega smo veseli. V decembrski akciji dnevov cepljenja se je zanimanje za cepljenje podvojilo,« je o pomenu cepilne akcije, ki tokrat poteka med 13. in 15. januarjem, v izjavi za medije povedala koordinatorica cepilnega centra ZD Ljubljana Simona Repar Bornšek. V Ljubljani se bo s cepivom Pfizerja ali Moderne od četrtka do sobote mogoče cepiti med 7. in 20. uro. Prihod na cepilno mesto brez naročanja je mogoč v četrtek med 14. in 20. uro, v petek med 12. in 16. uro in v soboto med 12. in 16. uro. Cepljenje bo organizirano tako v ZD Metelkova kot pred urgenco UKC. Nočnega cepljenja tokrat ne bo. Kot zagotavlja Simona Repar Bornšek, zaradi dobre organizacije posebne gneče na cepilnem mestu ne pričakujejo. V primeru, da bi bili vsi termini zasedeni, bodo sproti odpirali nova in za nemoteno izvedbo cepljenja poklicali rezervne ekipe.

Ob dnevih cepljenja je vodja cepilnega centra ZD Ljubljana ljudi pozvala, da je cepljenje učinkovit mehanizem pri obvladovanju širjenja koronavirusa in da naj pri odločitvi o cepljenju zaupajo zdravstvenim strokovnjakom in ne nepreverjenim in nestrokovnim informacijam. »Za cepiva vemo, da niso 100-odstotno učinkovita, kljub temu pa se je izkazalo, saj imamo že dovolj podatkov, da osebe, ki so cepljenje proti covidu, zbolevajo v blažji obliki, manj je težkih potekov in predvsem nimajo posledic. Zdravniki se namreč pogosto srečujemo s postcovidnimi simptomi, ki polnijo naše ambulante, čemur se da izogniti s cepljenjem,« poudarja strokovnjakinja. Poleg tega še dodaja, da bo v prihodnje cepljenje potekalo zgoščeno ob koncu tedna.