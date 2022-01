Odločitev o prestopu je bila osebna odločitev Ciglerja, je pojasnil Han. Ob tem je dodal, da odločitev spoštujejo in so ji v poslanski skupini SD z veseljem stopili naproti.

»Poslanskega kolega Ciglerja in njegov politični ter osebni angažma za vrednote, ki so blizu socialdemokratskemu pogledu, cenimo in verjamemo, da bomo v prihodnjih mesecih aktualnega mandata v okrepljeni sestavi poslanske skupine za državljanke in državljane naredili še veliko dobrega,« je poudaril.

Po Hanovih besedah prestop ne odraža odnosov med partnerji Koalicije ustavnega loka (KUL), ki ostajajo dobri, v duhu sodelovanja.

Po prestopu ima stranka Levica v DZ skupaj sedem poslanskih mest, stranka SD pa 13.

Gre že za drugi prestop poslanca Levice v poslansko skupino SD v obdobju trenutne sestave DZ. Pred tem je v poslansko skupino SD namreč prestopil tudi Franc Trček.