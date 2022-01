Najstniki so dojenčico našli na oddaljeni cesti blizu vasi Sosnovka v bližini mesta Novosibirsk. Eden od staršev najstnikov je deklico odpeljal v bolnišnico, kjer so zdravniki ocenili, da je njeno stanje dobro in da je zdrava, poroča na spletni strani britanski BBC.

Policisti, ki iščejo mater, so sprožili kazensko preiskavo poskusa umora mladoletne osebe.

Starši najstnika so že izrazili želijo posvojiti otroka, vendar morajo počakati, ali bo oblastem uspelo najti njegove sorodnike.

Oče enega od najstnikov je za lokalne medije povedal, da se je pet prijateljev odpravilo na sprehod na pravoslavni božični dan. Pri tem so našli škatlo za jajca in pogledali vanjo. Našli so dojenčico, prekrito s tanko odejo, in stekleničko. Ko je na lokacijo prispel tudi sam, ga je bilo strah, da je deklica, ki naj bi bila takrat stara približno tri dni, morda utrpela ozebline in ne bo preživela.

Po prihodu v bolnišnico jo je zdravnik hitro pregledal in uspeli so jo pogreti. Dekličina polt je ponovno postala rožnata, zdravniki pa so ocenili, da je njeno stanje dobro. Kasneje so jo premestili v otroško bolnišnico, kjer je sedaj v ustrezni oskrbi, so sporočile regionalne zdravstvene oblasti.