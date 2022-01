Ko je zunaj hladno, paše nekaj dobrega na žlico. Tokrat si privoščite nekaj drugačnega in pripravite to čudovito juho in zagotavljamo, da vas ne bo razočarala.

Juho lahko pripravite tudi vnaprej, saj se lepo pogreje. Nato ji pred pogrevanjem po potrebi dodajte kakšno žlico vode, saj se z ohlajanjem zgosti.

Za juho potrebujete same dobro znane in enostavno dostopne sestavine. Poleg osnovnega olja, čebule in česna, potrebujete še krompir, paradižnikov koncentrat in jušno osnovo. Če jušne osnove nimate, brez skrbi uporabite kar jušno kocko in vodo. Uporabite zeleno, rjavo, rdečo ali črno lečo. Poskrbite le, da čas kuhanja juhe prilagodite času kuhanja leče. Juha je prav zaradi leče polna rastlinskih beljakovin, saj na 100 g vsebuje kar 26 g beljakovin! Prav zato ta juha ne potrebuje nobenih dodatnih beljakovin, kot npr. mesa ali sira, v osnovi je torej čisto naključno popolnoma veganska. Tudi ljubitelji mesa so z juho popolnoma zadovoljni in pravijo, da juhi čisto nič ne manjka!

Da je juha tako zelo dobra in polna okusa, poskrbi čudovita kombinacija začimb. Uporabite odlične začimbe: koriander, ingver, papriko, curry, timijan, papriko in malo cimeta. Da je juha čudovito topla (ie. malenkost pekoča), poskrbi ravno prava količina kajenskega popra. Če vam pekoče ni všeč, pa kajenski poper in ingver izpustite. Okus bo vseeno fenomenalen.

Na koncu juho osvežite s kar konkretno dozo sesekljanega peteršilja in po želji še z nekaj kapljicami limonovega soka. Tega dodajte predvsem, če pripravite pekočo juho.

Juho postrezite samo, lahko pa jo postrežete še s kosom kruha, s katerim na koncu pomažite do zadnje kapljice juhe – ja, tako zelo je dobra!

