Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in ugotavljanja okoliščin smrti ne morejo posredovati.

O najdbi trupla so obvestili tudi italijanske varnostne organe, ki pri preiskavi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo.

Po pisanju Primorskih novic je 26-letnik umrl nasilne smrti, pri preiskavi kraja najdbe trupla pa je sodelovala tudi ekipa s policijskim psom.

Novogoriški policisti so bili v torek zjutraj obveščeni o najdbi trupla neznanega moškega nad železniškim predorom tik ob državni meji na območju Nove Gorice. Ob njem so našli tudi kolo. Poleg kriminalistov in policistov sta na kraj prišla tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.