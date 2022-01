V Bolgariji spopadi med nasprotniki proticovidnih ukrepov in policijo

Pred parlamentom v bolgarski prestolnici Sofija so se danes zbrali nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ki so se spopadli s policisti. Prebili so tudi policijski kordon in prišli do glavnega vhoda v parlament, a so ostali zunaj. Iz države medtem poročajo o novem rekordnem številu okužb z novim koronavirusom.