Britanska pravna pisarna Henley & Partners je tudi v letu 2022 objavila seznam najmočnejših potnih listov na svetu. Prvo mesto je že tretje leto zapored pripadlo imetnikom japonskega potnega lista, ki lahko vstopijo v kar 192 držav sveta. V toliko držav lahko potujejo tudi lastniki singapurskega potnega lista. Med prvo deseterico sicer kot običajno prevladujejo države Evropske unije.

Nemčija je na 3. mestu izenačena s še eno azijsko državo, Južno Korejo. Iz obeh lahko brez večjih omejitev vstopajo v 190 različnih držav. Sledijo jima Finska, Italija, Luksemburg in Španija, kjer lahko potujejo v 189 držav.

Na letošnjem seznamu so se za eno mesto povzpele Francija, Nizozemska in Švedska, ki so se na 9. mestu mestu pridružile Avstriji in Danski. Lastniki potnih listov teh petih držav lahko brez pridobitve vizuma potujejo v 188 različnih držav. Sledita Portugalska in Irska (187), Združene države Amerike in Združeno kraljestvo, Švica Norveška Belgija in Nova Zelandija (po 186), Avstralija, Kanada, Češka, Grčija in Malta (185), Madžarska in Poljska (183), Litva in Slovaška (182).

Na zadnja tri mesta so se uvrstile države, ki so v primežu konfliktov in kjer divjajo oboroženi spopadi. V Siriji lahko, ne da bi predhodno pridobili vizum, potujejo le v 29 držav, v Iraku v in v Afganistanu v 26.