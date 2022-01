Največje število napadov so raziskovalci zabeležili decembra, in sicer 925 na teden na organizacijo. Med možnimi razlogi za porast napadov v decembru vidijo v razkritju kritične ranljivosti popularne javanske knjižnice Apache Log4j, ki ogroža varnost omrežij in informacijskih sistemov, ki jo uporabljajo.

Največje število kibernetskih napadov so raziskovalci zabeležili v Evropi, kjer je bilo zaznanih 68 odstotkov več napadov kot leta 2020. V Severni Ameriki so zaznali 61 odstotkov več napadov, v Latinski Ameriki 38 odstotkov več, v azijsko-pacifiški regiji 25 odstotkov več, v Afriki pa se je število napadov povečalo za 13 odstotkov.

Prvo mesto med najbolj napadenimi panogami na svetu je zasedel izobraževalni in raziskovalni sektor, kjer so zabeležili 75 odstotkov več napadov. Sledili so zdravstveni sektor (+71 odstotkov), ponudniki storitev IT (+67 odstotkov), komunikacije (+51 odstotkov) ter državni in obrambni sektor (+47 odstotkov).