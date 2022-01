Ekipa je v mehurčku začela skupno trenirati v torek, popoldne pa se je predstavila javnosti. Stiki so bili omejeni, tudi jedli so ločeno, a vse to ni pomagalo, da bi bili danes zjutraj na testu na novi koranavirus vsi negativni.

»Scenarij sodnega dne se je uresničil,« je dejal vodja ekipe in dodal: »To je scenarij, na katerega smo bili pripravljeni. Že pred tem smo se odločili, kako ravnati v takšni situaciji, prekinitev skupnih treningov pa je najboljša možnost za preprečevanje nadaljnjega širjenja.«

»Zdravje naših kolesarjev in osebja je naša glavna skrb. Vnovič se je potrdilo, da je organiziranje tovrstnih dejavnosti v teh časih izjemno zahtevno. Zdaj moramo zagotovit kolesarjem, da bodo v okviru možnosti lahko nadaljevali priprave na sezono. Škoda, vendar je to edina prava izbira,« pa je za spletno stran ekipe povedal športni direktor Merijn Zeeman.