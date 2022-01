Glasovanje za besedo leta je bilo odprto od 3. januarja do danes opoldne, ko so razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala minulo leto, ob njej pa še kretnjo leta. Do sobote pa so lahko pesniško navdahnjeni oddali tudi pesem leta, ki je morala vsebovati vse nominirane besede, ki jih je izbrala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov ZRC SAZU, portala MMC kot medijskega partnerja in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Te so bile dolgi kovid, komunikacija, kronometer, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka, voda. Deseterici kandidatk so dodali še Delovo besedo leta odlok.

Izbor za besedo je predstavila Simona Klemenčič , ki je spomnila, da besedo leta v Sloveniji izbiramo že šesto leto. Letos so prejeli 250 različnih predlogov, ki pa so tematizirali večinoma epidemijo. Zelo malo je bilo okoljskih in športnih besed, nekaj več je bilo političnih. Skupno so do danes prejeli 4138 glasov.

PCT je tudi kretnja leta

Izbor za kretnjo leta je predstavila Valerija Škof. Kot je spomnila, zanjo glasujejo že tri leta. Prvo leto je zmagala ustava, lani pa koronavirus. Letošnja zmagovalka je PCT. Kot je pojasnila Valerija Škof, so črke kratice obenem tudi inicialke lanske kampanje za 62. a člen v ustavi, ki opredeljuje pravico do svobodne uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika, v kateri so omenjali tri velike besedne mojstre - Prešerna, Cankarja in Trubarja. Na drugo mesto se je uvrstila beseda I love you - ki je bila tudi del omenjene kampanje - na tretje pa beseda 62. a.

Opoldansko prireditev sta vodila jezikoslovec Boris Kern in Agata Tomažič iz ZRC SAZU. Na odru se jima je pridružil direktor ZRC SAZU Oto Luthar, ki je povedal, da se že dolgo ukvarja z rekom Beseda ni konj, ki se mu zdi, da ni več aktualen, njegova beseda leta pa je upor. Zbrane v atriju ZRC in prek Zooma je nagovoril tudi predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Kozma Ahačič. Povedal je, da se je portal Fran ravno te dni preselil na zmogljivejši strežnik, imenovan Terminator II, besede leta pa nima, saj so mu kot jezikoslovcu vse všeč.

Voditelja sta predstavila tudi tako imenovani alternativni izbor. Prek posnetkov so svoje besede leta predstavili nekateri znani Slovenci. Tako je Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine za besedi leta izbrala neenakost in odgovornost, televizijski voditelj Seku Mady Conde trdoživost, paraolimpijec Franček Gorazd Tiršek besedo fokus, Nika Kovač iz Inštituta 8. marec besedo solidarnost, pisateljica Erica Johnson Debeljak pa besedo prasica.

Lani je bila beseda leta karantena.