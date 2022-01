Italijanska policija je prejela prijave devetih mladih žensk, med njimi tudi dveh nemških turistk, zaradi spolnega nadlegovanja na silvestrovo v Milanu. Do nadlegovanja naj bi prišlo na znamenitem trgu pred milansko stolnico, kjer so številni čakali na vstop v novo leto.

Na videoposnetkih je videti, kako skupine fantov pristopajo do mladih žensk. V enem od primerov so dve dekleti ločili od njunih prijateljev in ju napadli.

Policija preiskuje 18 mladostnikov, starih od 15 do 21 let, trije so mladoletni. Prihajajo iz Italije in držav na severu Afrike. V Milanu in Torinu so izvedli hišne preiskave.

Zaradi begosumnosti so danes v Milanu aretirali 18-letnika, v Torinu pa 21-letnika. Obtožena sta »skupinskega spolnega nasilja« in ropa, še poročajo tuje agencije.