#foto Na gradbišču v Mariboru najdena neeksplodirana bomba

Med deli na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru so v torek popoldne našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, težko 250 kilogramov. Policisti so kraj najdbe zavarovali, danes pa bodo pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in civilne zaščite poskušali bombo nevtralizirati in odstraniti.