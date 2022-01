Pred nekdanjo tovarno vozil TAM na mariborskem Teznu vsako nedeljo dopoldne pod drevesi pripravijo kramarski sejem. Ker je z leti starine in podobno kramo dopolnjevalo tudi drugo blago, veliko je tudi popolnoma novih stvari, gre dejansko za bolšji sejem s primesmi navadne tržnice. A nostalgija ima v tem mestu veliko moč in Mariborčani še vedno radi rečejo, da gredo malo pogledat na kramarskega.

Za nekatere nakupovanje, za druge druženje

»Tukaj smo od začetka, vse od osamosvojitve, ko je propadel TAM. Najprej so začeli prodajati kramarijo, starine, staro orodje in take reči, mi smo med prvimi začeli s tekstilom. Potem so spremenili koncept v bolšji sejem in ljudje so začeli prodajati še sadje, zelenjavo, druge kmečke izdelke in tako naprej,« pove Agim Haliti in doda, da se je včasih več prodalo. »Več ljudi je bilo, sploh zadnjih pet ali šest let se precej pozna. Prej so trgovine imele samo hrano, danes imajo vse. Včasih si šel na pošto poslat pismo, danes pa dobiš vsepovsod vse,« ugotavlja. Če pomislimo, je to res. Danes lahko na bencinski črpalki ob gorivu kupiš tudi ponev za kuhanje, trgovina s tekstilom je v vsaki malo večji vasi…

»Sicer je fajn tu. Ljudje se družijo, srečajo koga, ki ga mogoče že lep čas niso videli. Pa tudi zanimivo se je sprehajati med vso to kramo,« še pove mojster, njegov kolega Riza Pepaj pa pripomni: »Take sejme sem videl že v sedemdesetih v Nemčiji, 'schrottplatz' so rekli. Poleg robe so imeli že takrat hrano in pijačo, vsega so imeli.« Da vsi ne pridejo nakupovat, je povedala tudi Dragica Arnejčič, ki prodaja spodnje perilo, nogavice in podobno blago. »Nekateri pridejo samo na sprehod, pa malo počvekat s kom, da se malo pomenijo.« In seveda, kot je v štajerski navadi, tudi na kak kozarček, da si privežejo dušo. »Tako bom rekel – ko me v nedeljo ne boš videl na kramarskem, vedi, da sem šel na britof,« je malo za šalo in precej zares zaključil Pepaj.