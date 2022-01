Če je moral popotnik nekoč pred začetkom preštudirati predvsem zemljevid evropskih cestnih povezav, danes to zavoljo tehnike ni potrebno. Mora pa v roke vzeti šop papirjev z vsemi (zoper)covidnimi pogoji in zahtevami za prestop vsake meje posebej. Nasprotno od zemljevidov pa s papirji v rokah pravzaprav vse do zadnjega ne more biti povsem prepričan, ali bo res lahko prestopil mejo ali ne, saj se pravila se naglo spreminjajo.

Tako se je pot začela s pregledovanjem pogojev in naštevanjem vsega, kar potrebujemo: spodnje perilo, zobna ščetka, hlače, bunda, potni list…, hitri testi, samotesti, PCR-testi, razkužilo, kirurške maske, FPP, pardon, PPF, ne, PFP, hudiča, skratka: tiste maske, ki so videti kot bel pasji gobec. V Avstriji namreč kirurške maske niso dovolj, morajo biti boljše, v Nemčiji takisto, v Švici so najbrž še strožji, toda to bomo šele videli… Za otroke, za odrasle, za vse potnike. Noben potovalni seznam brez tovrstnih »covidnih« dodatkov dandanes ni več popoln.

Spremembe pred sezono

Avstrija je malce pred začetkom zimske sezone močno zaostrila pogoje, vključno z zahtevo za PCR-test. Ta je postal nujen za vstop, hitri test ni več štel. PCR-test pri nas stane približno 80 evrov, za dva odrasla torej 160 evrov. Avč, boleče za denarnico.

Švicarske oblasti so se približno tedaj odločile za enak pogoj, tako da je tak cmok, če greš do tja, treba požreti. No, potem so si v Švici tik pred zdajci premislili: za vstop bo dovolj hitri test, toda ne starejši od 24 ur. Dobro, po cesti do tja je kakšnih sedem, osem ur, to bo torej šlo. Toda vmes je še Avstrija…

Pa smo se spet zagnali v papirje, tokrat v poglavje Izjeme pri vstopu: poživitveni odmerek, prebolevnik, voznik tovornjaka, otroci ob spremstvu starejših, ki izpolnjujejo pogoj in… Aha, tranzit! Večkrat se je pokazalo, da je to tista magična beseda, ki razreši marsikatero zadrego. Za tranzit so pogoji blažji, pri čemer je dovoljeno na poti opraviti le najnujnejše: malo ali veliko potrebo, seveda, ali točenje goriva. Tudi to bo šlo, smo si rekli.

Le maske FFP2 – no, pa je le šlo z jezika – so ostale pogoj. Če si cepljen. To bo šlo. Pri nas je te maske mogoče kupiti v vseh bolje založenih lekarnah in podobnih trgovinah. Stanejo kakšen evro. (Kot se je pokazalo, so pogoj tudi za vstop v prodajalno v Nemčiji.)

Teorijo smo tako obvladali. Kako bo s prakso, bomo videli na poti, vselej pripravljeni, da se predčasno vrnemo domov.

Gremo torej skozi Karavanke. Začuda brez gneče – do avstrijske meje. Tam mladenič v zeleni uniformi, pred nami nekaj vozil, z vsakim se je nekaj pomenkoval in jemal papirje. Malce za njim ob strani trije avtomobili. Teh očitno ni pustil mimo. Torej smo že tam, smo si mislili. Vse arcnije, potrdila, maske v eni torbi, pri roki, za vsak primer, če bo želel dokaz. Čez kakšnih deset minut smo bili na vrsti. »Wo gehen sie hin?« je vprašal. Vsaj tako nekako je zvenelo, ko je tako hitro govoril. Kam gremo, torej. Po poliglotsko: »Nah Švajc.« Morda se je tisti trenutek zazdel malce razočaran, kakor koli, zamahnil je in lahko smo odšli naprej. Tudi njegov kolega v modrem malce naprej ni kazal posebnega zanimanja za vse naše maske in dokazila.

Tako je minila domala vsa pot čez Avstrijo, razen stranišča brez večjih posebnosti. Povsod le opozorila, da so potrebne »prave« maske.

Najhitrejša cesta do Züricha, končnega cilja, vodi čez Nemčijo, mimo Münchna. Na avstrijsko-nemški meji bo zagotovo še bolj resna kontrola, kajne? Nemška polizei in to. Toda ne. Bil je večer, meja resda dobro umetno osvetljena in tam napisi o nadzoru, nekaj mož v modrem ob cesti, toda bolj kot potrdila jih je zanimalo, se je zdelo, ali bo iz podvozja ob prevozu ovire, postavljene na cesti, padel kakšen ilegalni migrant. Covidna potrdila se jim niso zdela zanimiva. Sploh niso ustavljali.

Tako tudi v Nemčiji nismo doživeli zadoščenja, da bi pokazali, kaj vse imamo s seboj na poti.

No, če ni bilo doslej nič, bodo zagotovo najstrožji na švicarski meji. Tam slovijo po tem, kajne? No, ja. Prehod v bližini St. Gallna. Kar nekaj gneče, predvsem zato, ker je vrsta švicarskih voznikov v Nemčiji točila gorivo, saj je cenejše kot na oni strani meje, na meji pa vsega dva policista, ki sta imela več opraviti sama s sabo kot z avtomobili, ki so medtem vozili mimo. Slovenske registrske tablice so le toliko zmotile njuno koncentracijo, da sta na hitro pogledala, kdo je v avtu, in nato zamahnila – naprej.

Tudi švicarska policija ni več tisto, kar je bila.