Pred šestimi leti je Peter Slatnar prevzel proizvodnjo Elanovih skakalnih smuči in iz javno manj opaznega igralca v smučarskih skokih, kjer je že dolga leta prisoten z vezmi in zagozdami, postal opazen in eden tistih, ki stalno meša štrene drugim in kroji svetovni vrh. Zanj to ni presenetljivo, saj se vsega loti temeljito in s ciljem, usmerjenim v dolgoročni uspeh. Presenetljivo bolj za tiste, ki so bili prepričani, da iz te moke ne bo kruha.

Toda ti Petra Slatnarja niso poznali dovolj. Če bi spregledali njegov entuziazem pri vsem, česar se loti, bi bili bolj pozorni. Če bi začutili njegovo ljubezen do smučarskih skokov, bi ga razumeli, in če bi premogli enako mero odgovornosti do domovine in ljudi, potem bi zagotovo vedeli, da bodo Slatnarjeve skakalne smuči nekega dne motor razvoja in morda tiste, na katerih bo človek prvič poletel 300 metrov.

Ne spi na lovorikah Slatnar je pravo razburjenje povzročil že na začetku, s prvo smučko serijske številke 001. Nanjo je v zahvalo za dobro sodelovanje nalepil nalepko Delavske hranilnice, katere komitent je bil, medtem ko je smučarsko zvezo sponzorirala neka druga banka. Ob spominih na to se le prešerno nasmeje, pojasni zgodbo in doda: »Smučka je bila tako in tako naša in ne od smučarske zveze, nobenega tekmovalca ni imela.« Delavska hranilnica je ostala, kot tudi ena smučka prvega para, ki jo hrani v domačem podjetju. Ne zdi se ravno čustveno navezan nanjo. »Pravijo, da bi moral biti bolj,« pripomni. Drugo smučko 001 je podaril Tehniškemu muzeju v Bistri. Slatnar pač vedno gleda naprej, v izboljšave in razvoj. Že prvo leto na prvi tekmi svetovnega pokala je Domen Prevc z njegovimi smučmi zmagal, Peter je bil tretji, Sara Takanaši je prav tako zmagala na prvi tekmi sezone in še kup drugih zmag v nižjih kategorijah je takrat nanizal Slatnar. »Seveda je bilo vse to 'vau',« mirno reče in v njegovem glasu je zaznati veselje in navdušenje, ki sta ga spremljala ob prvih zmagah. »A ne spimo na lovorikah, ne vozim se po vasi, češ, kaj smo naredili… Nič nismo, le večjo obvezo si ustvariš, ker je preveč mrhovinarjev, ki čakajo, da boš nekje zasmrdel in bodo kljunili v tisto rano.« Odkar je v skakalnem športu kot proizvajalec, to je od leta 2006, ko je izdelal petni del vezi, je pobral vse svetovne rekorde in olimpijske medalje. Danes skače z njegovimi vezmi 97 odstotkov vseh tekmovalcev. »Kar se smuči tiče, pa je bil zagotovo vrhunec svetovni rekord Roberta Johanssona z 252 metri. Toda največji uspeh je, če slovenski tekmovalci z domačo opremo mešajo štrene ali postavljajo in prestavljajo mejnike v svetovnem merilu. Tudi vsak izdelek, ki ga narediš in zaživi, je poseben uspeh. Zato tudi obstajamo in delamo,« se zaveda.

Skakalec veteran Preden je postal Peter Slatnar uspešen podjetnik, je bil smučarski skakalec. Skakati je začel leta 1972 in nehal 15 let kasneje. Po sili razmer, reče, ker sploh ne bi smel skakati. »Imel sem pet let, ko me je pred hišo povozil avto. Ni bilo kosti, ki ne bi bila zlomljena. Dolga leta so me vozili po bolnišnicah, imel sem take probleme z nogo, da so zdravniki enkrat rekli, da jo bo treba odrezati, toda starši tega niso dopustili. Čez čas se je to uredilo in potem sem moral trenirati en šport zaradi motorike. Zagledal sem se v skoke. Zdravniki so odvrnili: samo tega ne,« se spominja. Toda skoki so ostali in Peter se je razvijal skupaj z njimi. Kot pionir in mladinec je bil med boljšimi v Sloveniji, nastopal je za takratno jugoslovansko reprezentanco, skočil je na vseh skakalnicah, tudi na planiški velikanki. »Odkljukal sem vse, kar mora skakalec odkljukati. Potem sem šel v vojsko in ko sem se vrnil na trening, sem bil popolnoma brez kondicije. Mulci so me po vrsti prehitevali, usedel sem se na rob stadiona in trenerju dejal, da bom odnehal.« Več let ni hotel slišati za skoke, ni jih spremljal po televiziji, tudi na alpske smuči ni stopil. »Toliko treningov je bilo, da se ti upre,« pove. Začel je delati v očetovi kovinostrugarski delavnici in nadaljeval njegov posel. Toda resnična ljubezen se vrne. Nekega dne so Petra obiskali skakalni prijatelji, ker je bila v Kranju olimpijada veteranov, in ga vprašali, ali bo kaj sponzoriral. On pa se je odločil, da bo tekmoval. »Bilo je po operaciji hrbtenice, odsvetovali so mi skok, toda jaz sem vseeno šel. Skoraj direkt v Kranj na stotko. Po 13 letih. Ledeno je bilo kot sto vragov, trenerji so nam rekli, da še mulcev ne spuščajo dol, a mi tastari pa se bomo spustili,« se smeje. Od takrat redno skače. Enkrat na leto imajo veterani svetovno prvenstvo, kjer se zberejo vsi, ki so zaključili profesionalno kariero. Tam so Morgenstern, Kofler, Goldberger, pa tudi stari mački nad 80, ki skačejo celo na 120-metrski skakalnici. »Šalimo sem, da smo krematorij kategorij. Jaz sem še mulec s 55 leti. Vsakega, ki ne tekmuje več, vzamemo, če le zna pivo spiti in se dobro imeti,« srčno izjavi.