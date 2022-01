Pri rekreativnem alpskem smučanju igrata veliko vlogo oddaljenost smučarskega centra od doma in cena dnevne vozovnice. To seveda velja predvsem za tiste, ki se od doma odpravijo zgodaj zjutraj in so isti dan zvečer že doma, nekoliko drugačni kriteriji pa so v igri, ko se odločate, kje boste smučali teden ali dva. V vsakem primeru pa je dejstvo, da je pri odločanju o tem, kam na smučanje, odločilen denar in predvideni proračun oziroma koliko nameravate porabiti.

V teh dneh je povsod dovolj snega in tako bo, vsaj glede na napovedi vremenoslovcev in v veselje vseh, ki uživate v zimskošportnih aktivnostih, še nekaj časa. Po zadnjih podatkih je v Evropi nekaj manj kot 4000 smučarskih središč, ki se med seboj seveda izrazito razlikujejo, in to tako po velikosti, predvsem pa pa tem, kaj ponujajo. Zelo se razlikujejo.

20 ali 200 kilometrov smučarskih prog Enodnevne smučarske vozovnice stanejo od 24 pa do več kot 60 evrov. Razlika je precejšnja, vendar se slika skorajda popolnoma obrne, če upoštevate nekaj dejstev. Recimo, kaj pomeni, če je v okviru smučišča 20 kilometrov prog ali pa je teh 100, 200 ali več kilometrov. In kaj pomeni, da je na smučišču na voljo 7 naprav, to je vlečnic, sedežnic in kabinskih žičnic, ali pa je teh 60 in več. Prav tako ni nepomemben podatek, kako dolga je najdaljša proga, po kateri lahko smučate. Ali se morate po nekaj sto metrih spet postaviti v vrsto in čakati v nedogled pred vlečnico, da boste potem minutko ali dve uživali, ali pa je proga dolga 4, 5 ali več kilometrov? Omenili smo čakanje v vrsti; jasno, večje ko je smučišče ter več ko je naprav in prog, krajše so vrste pred vlečnicami. Za vedno številnejše je pomembno, ali imajo smučišča tudi posebej urejene proge za deskarje, pa koliko prog je lahkih, za smučarje začetnike, koliko je srednje težkih za tiste, ki smučajo že nekaj časa, in koliko težjih, za tiste seveda, ki so bolj zahtevni.