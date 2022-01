Pandemija covida-19 povzroča težave v dobavnih verigah po vsem svetu, nov udarec pa je prizadela celo japonskim ljubiteljem hitre prehrane, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika. Zaradi manjšega uvoza krompirja je bila tako veriga restavracij s hitro prehrano McDonalds v deželi vzhajajočega sonca namreč prisiljena omejiti prodajo ocvrtega krompirčka.

V praznični čas, ki je seveda tudi čas najboljše prodaje penin, so tudi vinski trgovci zakorakali z omejenimi zalogami. Le redki so bili tako prisebni, da so si jih napolnili že pred meseci, ko dobave še niso zamujale. Lani je po podatkih trgovinske organizacije Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) iz Šampanje povpraševanje po tamkajšnjih vinih najprej padlo za 18 odstotkov, proti koncu leta pa se je trend sunkovito obrnil in se nadaljeval vse lansko leto.

A vrnimo se k avtomobilom, kamor je pandemija očitno »usekala« najhuje.

Danilo Ferjančič, generalni direktor pri Porsche Slovenija, priznava, da so že od lanskega maja oziroma junija v hudi stiski glede dobav.

»Za ilustracijo vam lahko navedem dve številki: lani je uvoznikova fizična zaloga vozil v naših dveh centralnih skladiščih v Kopru in Logatcu sredi aprila, torej tik pred koncem prvega zaprtja države, znašala 4000 vozil. Oktobra lani, ko je bila situacija najhujša, pa 250. Precejšnja razlika, kajne?«

So pa servisne delavnice njihovih partnerjev izjemno dobro zasedene, kar je do neke mere verjetno tudi posledica pomanjkanja novih vozil.

Koliko časa bo takšna situacija še trajala, si nihče ne upa napovedati. Njihovi sogovorniki v tovarnah po navadi povedo, da bodo problemi z dobavami trajali vsaj še prvo polovico tega leta, potem pa se bo vse skupaj postopoma umirilo. »Mislim, da tega v resnici nihče ne ve prav natanko, ker so se razmere zaradi korone res korenito spremenile,« je odkrit Ferjančič.

Razlog je v pomanjkanju čipov oziroma polprevodnikov. Ko so se avtomobilske tovarne lani prvič zapirale, so polprevodniki romali v zabavno elektroniko in računalnike, ker so ljudje ostajali doma in množično kupovali te naprave. Tudi v prihodnje bodo ostajali več doma, delali od doma in tako dalje, tako da tukaj se je očitno zgodil trajen, izrazit zasuk, razmišlja sogovornik.

Na svetu je v tem trenutku le nekaj tovarn, ki proizvajajo polprevodnike, in te delajo noč in dan. Če bi hoteli postaviti novo tovarno na primer v Nemčiji, Franciji ali kje drugje, to traja zagotovo od tri do štiri leta. »Torej ne vidim prav hitre velike rešitve. Ampak situacija se v majhnih korakih izboljšuje že zdaj. Ni še tako kot pred korono, a vseeno verjamem, da bo večina slovenskih kupcev v doglednem času prišla do svojega sanjskega avtomobila,« pravi Danilo Ferjančič, ki je vesel, da njihovi kupci to situacijo razumejo.

Zaradi pomanjkanja novih vozil se je interes preusmeril v rabljena vozila, kar je logično. A tudi tu povpraševanje presega ponudbo in cene se dvigujejo. To velja za celoten evropski trg. Dobri rabljeni avtomobili takoj najdejo svoje kupce, in to za precej višje cene kot še pred nekaj meseci.

