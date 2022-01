Teniški zvezdnik se je na sago, ki se je začela pred slabim tednom dni, ko je prispel v Melbourne, odzval na Instagramu. Tam je poudaril, da v dokumentih za vstop v Avstralijo ni namerno uporabljal napačnih podatkov, o svojih krajih bivanja 14 dni pred vstopom v Avstralijo. Prav tako je zanikal, da je poznal pozitiven izid testiranja na koronavirus v času, ko je brez ustrezne maske obiskal prireditev za mlade igralce.

Za vse te informacije 34-letni Srb trdi, da jih je treba popraviti, saj vznemirjajo in blatijo njegovo družino. V izjavi za javnost je Đjoković dejal tudi, da želi izpostaviti dejstvo, da se je zelo trudil za varnost drugih v času okužbe.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa je priznal pogovor z novinarjem časnika L'Equipe 18. decembra, dva dni po pozitivnem testu, kar je označil za »slabo presojo«. K temu je dodal, da je na srečanju spoštoval medsebojno razdaljo in nosil masko. Snel jo je le za fotografije.

Takoj po tem vnaprej dogovorjenem terminu z novinarjem naj bi se Đoković po lastnih navedbah podal v izolacijo. Dodal je še, da je zanj pomembno, da je vse to pojasnil, a se iz spoštovanja do avstralskih oblasti na to temo do nadaljnjega ne bo več odzival.

Avstralska mejna policija je preteklo sredo Đokoviću preprečila vstop v državo na letališču Melbourne, ker ni cepljen proti covidu-19 in ker organom na meji zdravstvena dokumentacija, ki bi ga opredelila kot izjemo za vstop v državo, ni zadostovala.

V ponedeljek je nato sodišče odločilo, da igralec sme ostati v Melbournu in Avstraliji, med samim sodnim procesom pa so se pokazale tudi nekatere napake pri delu policije, za katero velja predvsem, da se ni držala dogovorjenih rokov in športniku ni dala dovolj časa, da razjasni vso problematiko svoje dokumentacije. Ne glede na odločitev sodišča pa lahko pristojni minister Alex Hawke še vedno izžene igralca iz države.

V primeru se je pojavila vrsta očitkov tudi na račun Đokovića, zaradi katerih ne žanje simpatij pri navijačih. Igralec vstop v Avstralijo utemeljuje z okužbo na koronavirus 16. decembra, v javnosti pa so se pojavili dokazi, da se je 17. decembra udeležil prireditve z mladimi igralci in tam ni uporabljal ne zaščitne maske, niti skrbel za distanco do mladih igralcev. Dan kasneje je dal intervju za L'Equipe.

Nazadnje so se potrdile tudi trditve o lažnih podatkih, ki jih je igralec posredoval avstralskim organom ob vstopu v državo. Ta je v dokumentih zapisal, da ni obiskal nobene države v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Avstralijo, kar je v času epidemije koronavirusa še posebej pomembno. Na socialnih omrežjih pa je Đoković posredno potrdil, da je bil vsaj v Španiji, kjer je neposredno po prestani izolaciji treniral.

Vse to so pojasnjevali tudi Đokovićevi odvetniki, ki pravijo, da je podatke ob vstopu v Avstralijo napačno izpolnil Đokovićev agent. Za druženje z mladimi igralci pa igralec trdi, da takrat še ni vedel za pozitiven test. Kot pravi, je bil hitri test na okužbo negativen, preventivno se je odločil nato še za PCR test, v času prireditve pa pozitivnega izvida še ni poznal.

Ni še jasno, kako bodo njegova pojasnila vplivala na odločitev Hawkea ali pa bodo pomirila izražene skrbi nekaterih drugih teniških igralcev v karavani. Škotski tenisač Andy Murray je tako včeraj ocenil, da mora Đoković odgovoriti na neskladnosti glede zgodbe pozitivnega testa in njegovega pojavljanja v javnosti v naslednjih dneh.