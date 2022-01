Mikaela Shiffrin, ki je minuli konec tedna v Kranjski Gori doživela enega svojih najslabših rezultatov v zadnjem desetletju, je le dva dneva pozneje pokazala svojo izjemno moč. Ameriška alpska smučarka je na nočni preizkušnji v Schladmingu dosegla drugo slalomsko zmago v sezoni ter obdržala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Šele drugi poraz, obakrat proti Mikaeli Shiffrin, je doživela Slovakinja Petra Vlhova, tretjič v sezoni pa se je na najnižjo stopničko zmagovalnega odra povzpela Nemka Lena Dürr. Izpostavimo še tri najboljše uvrstitve v karieri, in sicer Avstrijke Chiare Mair in Švicarke Camille Rast, ki sta si delili četrto mesto, in šesto mesto Hrvatice Leone Popović. »Imela sem privilegij, da sem sploh lahko nastopila na kultni progi v Schladmingu. Ko si v današnjem času hitrejši v slalomu od Petre Vlhove, si opravil izjemno delo. Jaz sem ga in sem hvaležna in ponosna,« se je veselila 47. slalomske zmage Mikaela Shiffrin.

Slalom na progi Planai je prvič štel za svetovni pokal za ženske, razlog za tekmo pa so bile številne okužbe v bližnjem Flachauu. Schladming je vnovič odlične pogoje ponudil visokim startnim številkam, kar so izkoristile številne alpske smučarke, ne pa Slovenke. Neja Dvornik nadaljuje z nihanji in se po Kranjski Gori drugič zapored ni uvrstila med dobitnice točk, Meta Hrovat je na slalomskih smučeh povsem nekonkurenčna, Anja Oplotnik pa je nabirala izkušnje z zadnjim mestom med tekmovalkami, ki so uspešno izpeljale prvo progo. Slalom v Schladmingu je znova razkril, kako v slovenski reprezentanci manjka Andreja Slokar, ki se je po preizkušnji v Zagrebu okužila s koronavirusom.

Na vrsti hitre discipline

Alpske smučarke v tehničnih disciplinah so imele pestre tedne, saj so od 21. decembra do torka tekmovale na štirih veleslalomih in treh slalomih. Do olimpijskih iger v Pekingu bodo imele le še eno preizkušnjo, in sicer 25. januarja na Plan de Coronesu v italijanskih Dolomitih. Bodo imele pa pestre tekme tekmovalke v hitrih disciplinah. Tekmovale bodo tri vikende zapored. Ta konec tedna v Zauchenseeju, prihodnji v Corini d'Ampezzo, zadnji januarski konec tedna pa v Garmisch-Partenkirchnu. Tako v avstrijskih, italijanskih kot nemških Alpah bodo na vseh prizoriščih tekmovale v smuku in superveleslalomu.

Najhitrejša Slovenka Ilka Štuhec je v tekmovalnem premoru hitrih disciplin prebolela okužbo s koronavirusom in je ena redkih alpskih smučark, ki zaradi okužbe niso izpustile nobene tekme svetovnega pokala. »Lahko rečem, da me je pozitiven test nekoliko presenetil, ker na srečo nisem čutila znakov bolezni. Hvaležna sem, da je vse skupaj minilo brez izrazitih znakov bolezni, da se tudi v dneh pred okužbo nisem družila in potencialno ogrozila širšega kroga ljudi. Zdaj se lahko znova vrnem k delu. Veseli me, da zaradi izolacije nisem bila primorana izpustiti tekem. S tega vidika je na neki način dobro, da je do okužbe prišlo ravno v času, ko ni tekem v hitrih disciplinah. Počutim se dobro, zdaj se veselim januarskih tekem in izzivov v nadaljevanju sezone,« sporoča Ilka Štuhec.

Pri moških bo vrhunec januarskih preizkušenj na naslednjih dveh prizoriščih, in sicer Wengnu in Kitzbühelu. V Švici so organizatorji malce spremenili spored, saj bo že jutri »nesrečni« superveleslalom, ki je v tej sezoni odpadel tako v Lake Louisu kot Bormiu. V petek in soboto smukače čakata dve preizkušnji na najdaljši progi na svetu. Na torkovem treningu je bil najhitrejši Italijan Christof Innerhofer (2:30,84), Martin Čater (+2,82), Miha Hrobat (+3,05) in Boštjan Kline (+3,14) pa so po vrsti zasedli 22., 25. in 26. mesto. Wengenski spored se bo zaključil v nedeljo s slalomom.