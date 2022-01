Žičničarji so nestrpno čakali na razpis za nove naložbe v žičnice, zdaj so razočarani

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 31. decembra objavilo težko pričakovani javni razpis za sofinanciranje naložb v gorske centre, ki je težak trideset milijonov evrov. Toda še bolj, kot so se ga žičničarji veselili, so zdaj nad njim razočarani, kar so v dopisu sporočili tudi ministru Zdravku Počivalšku.