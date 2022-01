Najstarejša občina v Sloveniji

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša občina v Sloveniji. 325 prebivalcev ima, od tega jih je tretjina starejših od 65 let. Že desetletja si prizadevajo, da bi v občini dokončali dom starejših občanov. Sedaj je vlada napovedala, da naj bi se to zgodilo do jeseni 2023.