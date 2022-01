52.565 gledalcev znaša skupna zmogljivost petih dvoran, ki bodo gostile tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. Največja je v Budimpešti (20.022 gledalcev), sledijo pa ji dvorane v Bratislavi (10.000), Szegedu (8.143), Košicah (7900) in Debrecenu (6500).

14 nastopov na dosedanjih 14 evropskih prvenstvih imajo samo tri države: Španija, Hrvaška in Francija. Zgolj po enkrat so na tekmovanju evropske elite manjkale štiri države: Nemčija, Švedska, Rusija in Danska. Slovenija in Madžarska sta nastopili po 12-krat. Najmanj nastopov med letošnjimi udeleženkami – po enega – imajo Nizozemska, BiH in Litva.

2-krat sta bila izbrana Hrvat Ivano Balić (na fotografiji) in Francoz Nikola Karabatić za najkoristnejšega igralca (MVP) EP in sta edina s takšnim dosežkom. Balić je bil MVP v Sloveniji 2004 in Švici 2006, Karabatić pa na Norveškem 2008 in na Danskem 2014.

65 golov je rekordni strelski dosežek v zgodovini EP, zanj pa je v dresu reprezentance Norveške na Švedskem, Norveškem in v Avstriji leta 2020 poskrbel Sander Sagosen. Najbolj sta se mu približala Makedonec Kiril Lazarov (61 golov, Srbija 2012) in Islandec Olafur Stefansson (58, Švedska 2002).

4 zlate kolajne je na evropskih prvenstvih osvojila rekorderka Švedska, sledijo pa ji Francija (3), Španija, Danska, Nemčija (po 2) in Rusija (1). Doslej se lahko z naslovom prvaka Evrope pohvali šest držav, kolajne jih je dobilo 12, največ med njimi Španija (8), Danska in Hrvaška (po 6).

20 sodniških parov iz 20 različnih držav bo delilo pravico na igriščih na Euru 2022, med njimi pa bosta tudi Slovenca Bojan Lah in David Sok.

13 golov je največja razlika na finalni tekmi na dosedanjih EP. To se je zgodilo na prvem Euru na Portugalskem 1994, ko je Švedska premagala Rusijo s 34:21. Najmanjša razlika v finalu je bila samo en gol, dosežena pa je bila dvakrat: v Španiji 1996 (Rusija – Španija 23:22) in na Hrvaškem 2000 (Švedska – Rusija 32:31).