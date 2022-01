V Medvode pripeljal Dalmacijo

Na mestu, kjer je v Medvodah še po koncu druge svetovne vojne stala gostilnica Pr Dalmatinc, so konec lanskega leta odprli Atelje okusov. Čeprav so v ponudbo želeli vključiti tudi lokalne izdelke, ponujajo predvsem butične izdelke slovenskih kmetij, vinarjev in oljarjev, z vini Dubokovića in Tomića pa tudi del Dalmacije.