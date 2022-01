Dokumentarec bo prikazan v dveh večerih, namenjen pa je vsem, ki želijo izvedeti več o življenju pevke, ki sicer skrbno varuje svojo zasebnost. V filmu se bo, kot pokaže napovednik, dotaknila nekaterih vprašanj, na katera njeni oboževalci še danes niso dobili odgovora, pokomentirala pa bo tudi svoj nastop s pevcem Justinom Timberlakom na Super Bowlu in obtožbe o spolnih zlorabah, ki se nanašajo na njenega zdaj že mrtvega brata Michaela Jacksona. Naj spomnimo, da je na Super Bowlu leta 2004 »pomotoma« pokazala bradavičko in za ta prekršek kar nekaj časa plačevala, saj so ji tisto leto prepovedali udeležbo na podelitvi grammyjev, izgubila pa naj bi tudi nekaj filmskih vlog, prav tako naj bi na njeno kariero vplivale obtožbe, ki so se usule na njenega brata, da je zlorabljal otroke.