Britansko ministrstvo za zdravje in socialne zadeve je objavilo statistične podatke, ki izpostavljajo nujnost cepljenja nosečnic proti covidu-19. Kar 96,3 odstotka nosečnic v Združenem kraljestvu, ki so med majem in oktobrom potrebovale bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, je bilo necepljenih. Tretjina hospitaliziranih je potrebovala predihavanje.

Nosečnice predstavljajo skupino, ki je med pandemijo posebej ogrožena. V zdravstvu naj bi zato uživale dodatno zaščito. Nekateri ukrepi, ki jih je v njihovo dobrobit uveljavila slovenska vlada, pa so vprašljivo smiselni ali celo neposredno škodljivi.

(Ne)smiselni pogoj PCT v ambulantah in porodnišnicah Na to okoliščino je ministra za zdravje Janeza Poklukarja opozoril Dejan Židan (SD). V poslanskem vprašanju mu je poslal pismo zaskrbljene cepljene nosečnice, ki je podrobno opisala svoje izkušnje. Opozorila je, da je vlada nosečnice izvzela iz obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT in sočasno onemogočila prisotnost njihovim partnerjem, ki ta pogoj izpolnjujejo. Tudi tistim, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom. Prisotnost pri porodu jim je v nekaterih porodnišnicah onemogočena, obiski po porodu pa prepovedani. »Vse to bi lahko razumela, z zavedanjem, da so novorojenčki bolj dovzetni za okužbe in da je ogroženo tudi medicinsko osebje,« je zapisala. »Pa vendar – dostop v čakalnice in skupne bolnišnične prostore, tudi sobe, je omogočen vsem nosečnicam, tudi tistim, ki ne izpolnjujejo niti pogoja P ali T.« Povedano drugače: cepljeni, preboleli in testirani partnerji ne smejo spremljati partneric na pregled ali porod, v nekaterih porodnišnicah se dojenčku in (cepljeni) porodnici ne smejo niti približati. Hkrati pa se v čakalnicah ginekoloških ambulant in bolnišnicah v bližini nosečnic oziroma porodnic lahko zadržujejo druge noseče osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT.

V javnem zdravstvu nezaželen, pri zasebnikih dobrodošel Govorili smo z eno od porodnic (njeno ime hranimo v uredništvu). V času nosečnosti je bila na pregledih v javnem zdravstvu prisotnost njenega partnerja prepovedana, čeprav je bil cepljen s poživitvenim odmerkom. Pri pregledih pri zasebnikih je smel biti prisoten. Kaj je razlog za tako različno obravnavo, ne ve. Njena nosečnost, med katero se je dvakrat cepila proti covidu-19, se je sklenila srečno. V začetku leta je s carskim rezom rodila zdravega novorojenca. Partner je lahko ob njiju ostal le pet do deset minut po posegu; če bi imela vaginalni porod, bi smel biti prisoten največ tri ure. Obiskov mu porodnišnica ni dovolila. Z doplačilom si je porodnica zagotovila svojo sobo, da je dodatno zmanjšala tveganje prenosa morebitne okužbe. Po njenem prepričanju bi se varnost v čakalnicah ginekoloških ambulant in bolnišnic bistveno izboljšala, če bi dosledno vse predhodno testirali. Kako vlada oziroma stroka utemeljuje »pozitivno« diskriminacijo nosečnic? Ali ogroža in krši pravico do zdravja pacientk, ki izpolnjujejo pogoj PCT, in sočasno diskriminira partnerje, ki izpolnjujejo pogoj PCT? Janez Poklukar trdi, da ne. Po njegovem prepričanju vsi sprejeti začasni ukrepi za obvladovanje širjenja covida-19 zagotavljajo enako dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev, tudi nosečnicam, in hkrati omogočajo varno okolje vsem uporabnicam zdravstvenih storitev. Poklukar je v odgovoru na poslansko vprašanje navedel nekatere konkretne ukrepe, ki naj bi preprečili obolevanje nosečnic. Necepljene nosečnice morajo pred vstopom v ambulanto ali porodnišnico izpolniti epidemiološki vprašalnik, ki naj bi pomagal prepoznati, ali imajo covid-19. »Z navedenim ukrepom se zagotavlja enaka dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev za ranljive skupine, kamor sodijo tudi nosečnice, ter hkrati varno okolje in varna obravnava vseh uporabnikov zdravstvenih storitev,« je prepričan minister. Nosečnica, ki izpolnjuje pogoj PCT, epidemiološkega vprašalnika ne izpolni. Minister je še izpostavil, da nosečnice, ki so zbolele za covidom-19 ali pri njih obstaja sum okužbe, obravnavajo v ločenih prostorih. Med načine zagotavljanja zdravstvenih storitev sodi tudi odločitev izvajalca zdravstvene dejavnosti, da onemogoči prisotnost partnerja pri porodu oziroma dostop do novorojenca, je še zapisal.

Neenotne prakse v zdravstvenih zavodih Ljubljanska zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore opaža, da so prakse zdravstvenih zavodov, tudi ko gre za nosečnice in porodnice, zelo različne. Nanjo so se doslej obračale predvsem tiste nosečnice, ki so bile nejevoljne zaradi testiranja v nekaterih bolnišnicah. »Sklicevale so se na odlok, po katerem izpolnjevanje pogoja PCT zanje ni potrebno. A vsaka zdravstvena ustanova lahko ukrepa tudi v skladu s svojim hišnim redom,« je pojasnila. Po njeni oceni bi bilo smiselno poenotiti navodila zdravstvenim ustanovam. To bi bilo v dobrobit nosečnicam tudi zaradi širjenja močno nalezljive različice omikron.