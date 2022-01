Glasba je univerzalni jezik vseh ljudi

Minulo soboto so v izolski Galeriji Salsaverde odprli razstavo Glasba je zvok sveta, ki jo je ustvaril slikar, ilustrator in karikaturist Milan Erič. Cikel odštekanih podob na hudomušen način prikazuje glasbenike, ki igrajo svoje nore inštrumente in seveda, kot se v karikaturi spodobi, tudi obratno, kako inštrumenti igrajo njih.