Boj – to je naslov uradne himne letošnjega tekmovanja, ki jo poje 36-letna v Srbiji rojena madžarska pevka Ruzsa Magdolna. V boj za rokometne uspehe se bo tudi na Euru 2022 drugič zapored (premierno 2020) podalo 24 reprezentanc po enakem tekmovalnem sistemu kot pred dvema letoma. Razdeljene so v šest skupin s po štirimi, ki jih bodo na Madžarskem gostili Debrecen (A), Budimpešta (B) in Szeged (C), na Slovaškem pa Bratislava (D in E) in Košice (F). V drugi del tekmovanja bosta napredovali le po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, dvanajsterica pa bo tvorila dve skupini s po šestimi: v skupini I v Budimpešti bosta igrali po dve najboljši ekipi iz skupin A, B in C, v skupini II v Bratislavi pa najboljši dvojec iz D, E in F. Tretjeuvrščeni reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela se bosta pomerili za peto mesto, najboljši dve iz vsake po navzkrižnem sistemu pa 28. januarja v polfinalu v Budimpešti. Dva dni kasneje bosta prav tako v Budimpešti finale in dvoboj za bron.

Španci v lovu za trojčkom Zlato kolajno z EP 2020 na Švedskem, Norveškem in v Avstriji branijo Španci, ki so bili najboljši tudi na Hrvaškem 2018, pred tem pa so v štirih finalih kar štirikrat izgubili. Priprave so začeli 26. decembra v Madridu, v primerjavi z OI v Tokiu, kjer sta manjkala zaradi poškodb, pa sta se v reprezentanco vrnila Joan Canellas in Aitor Arino. »Še vedno ekipa ni v takšni formi, kot bi si želel. A verjamem, da bomo na prvenstvu rasli iz tekme v tekmo. Zlata kolajna? Ne obremenjujemo se s tem, ker vemo, da je težje braniti lovoriko, kot jo napadati,« se zaveda 58-letni selektor Jordi Ribera (Španija je na generalki za EP doma le s 26:25 premagala Poljsko), ki je na tem položaju od leta 2016, pred tem pa je štiri leta vodil Brazilijo. Španija si na največji svetovni stavnici med favoriti za zlato kolajno deli drugo mesto s Francijo in Švedsko (kvota 7,50), na prvem pa je prepričljivo Danska (2,10). Četverčku sledijo Madžarska (11,00), Norveška (15,00) in Nemčija (21,00), Slovenija pa si deli osmo mesto z južnimi sosedi Hrvati (26,00). Med 24 reprezentancami med največje avtsajderje spadajo Črna gora, Nizozemska, Slovaška, Ukrajina in Litva, zlata kolajna katere od njih – kar seveda spada na področje znanstvene fantastike – pa bi ob neverjetni kvoti 2501,00 vplačniku prinesla veliko bogastvo.

Čakajo že od leta 2014 Danska je pod vodstvom selektorja Nikolaja Jacobsena, ki je marca 2017 zamenjal Islandca Gudmundurja Gudmundssona, osvojila dve zaporedni zlati kolajni na SP 2019 in 2021 ter srebro na OI v Tokiu. Toda na EP čaka reprezentanca na odličje že od leta 2014, ko je pred domačimi gledalci osvojila srebrno kolajno po visokem finalnem porazu proti Franciji (32:41). »Zadovoljen sem s trenutno pripravljenostjo tako posameznikov kot celotne reprezentance. Ne razmišljamo o zlati kolajni, ampak gremo iz tekme v tekmo. Če pa se nam bo ponudila priložnost za kolajno, še posebej zlato, jo bomo seveda skušali zgrabiti z obema rokama,« napoveduje 50-letni Nikolaj Jacobsen, nekdanji rokometaš in reprezentant Danske (148 tekem, 584 golov). Na zadnji tekmi pred odhodom na Madžarsko je Danska razbila Norveško, aktualno tretjo reprezentanco Evrope, s kar 35:25. Toda nad tekmovanjem na Madžarskem in Slovaškem visi grozeča zadeva – koronavirus. Najbolj je doslej prizadel reprezentanco Francije, v kateri je (bilo) več kot deset okuženih igralcev. Hrvati so za zdaj ostali brez glavnih zvezdnikov Domagoja Duvnjaka in Luka Cindrića, pri Srbih je okuženih devet igralcev, pri Črnogorcih osem, pri Makedoncih pet, v reprezentanci Bosne in Hercegovine štirje… Zato so vedno glasnejše zahteve, da bi morali EP odpovedati, ker naj bi bilo zaradi koronavirusa in odsotnosti velikega števila igralcev povsem nesmiselno in neregularno.