Nepreslišano: Marko Pahor, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Kosilo je torej okusno in glede na pravkar sprejeti PKP 10 očitno še nismo pojedli zadnjega hoda tega kosila, a račun zanj še prihaja. Dejstvo je, da so takšno ali podobno kosilo imele skoraj vse države in da bo vsaka plačala svoj račun. Del računa prihaja v obliki inflacije, ki bo kljub temu, da je še pred meseci kazalo, da bo prehodna, očitno vendarle vztrajala nekoliko dlje. Inflacijski šok v letu 2021 so povzročili predvsem cenovni skoki na trgih energentov in surovin. Dokler je kazalo, da bo šok omejen na te trge in prehoden, je tlelo upanje, da bo inflacija do sredine leta 2022 izzvenela. A zadnje mesece opažamo, da so se višje cene surovin začele prenašati tudi v druge segmente; podražil se je prevoz, draži se hrana, draži se tudi blago za široko porabo.