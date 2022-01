Most kot skala in kost

Za Gabrijelo je skoraj sedem desetletij življenja. Njena vedrina ji je bila vselej v pomoč pri premagovanju življenjskih težav. A v zadnjih letih ji je pešanje srca nekoliko razburkalo tok življenja. »Gospod zdravnik, zdravila za pritisk, ki ste mi jih zadnjič predpisali, sem kar opustila. Po njih se mi je tako vrtelo in bila sem kot cunja, sploh nisem bila sposobna oditi iz hiše. In žeja… vam kar priznam, popila sem več tekočine, kot ste mi dovolili, saj bi se mi še usta posušila.« Zdravnik se je vzravnal in za odtenek priprl oči, ravno dovolj, da je Gabrijela razumela resnost njegovega sporočila: »Gabrijela, zdravnik sem, vem, kaj je dobro za vaše srce. Če ne želite slediti mojim navodilom, kar izberite drugega zdravnika.«