Možnost izbire se ne pojavlja le v samopostrežnih trgovinah, kjer je »težko« izbrati med številnimi vrstami podobnih izdelkov. Potrošniška miselnost se pojavlja očitno tudi pri izbiri političnih strank, njihovih voditeljev in še kje. Celo v okviru protestov lahko »izbiraš« med proticepilci, ki nasprotujejo vladi ter njenim ukrepom, in med »normalnimi« petkovimi protestniki. Skratka, izbire ravnanja posameznikov se z osebnostnega področja prenašajo na družbeno. Večkrat nekritično in primitivno. Pomešano s sovraštvom do drugačnega in do drugačnih. Hkrati pa povzročajo tudi diskreditacijo normalnega obnašanja ali nasprotovanja, ki je umestno in potrebno. Lahko bi rekel celo zaželeno.

Vse, kar posamezniku ni všeč oziroma za kar meni, da ni sprejemljivo, je očitno »umestno« popljuvati, kot poslance pred parlamentom, gardiste Slovenske vojske na državni proslavi, ali pa napasti, kot nedavno denimo prof. dr. Boruta Štruklja oziroma pred časom dr. Milana Kreka.

Seveda niso prav nič manj sprejemljivi državni nestrokovni, nezakoniti in primitivni ukrepi, od ukazov politikov in visokih policistov do izvajalcev na najnižjih nivojih v zvezi z uporabo prisilnih sredstev, od solzilca in vodnega topa do prekomernih prisilnih fizičnih sredstev odstranjevanja nezadovoljnežev z javnih mest. Ali pa primitivno omalovaževanje drugače mislečih ministra za kulturo. Ali pa čistke na RTV in tisoče drugih nepravilnosti.

Ne glede na vse takšne in podobne nesprejemljive primere je treba jasno in glasno povedati, da je vsakršno primitivno obnašanje, ki se še kako prerado prenaša denimo iz parlamenta, vlade ali športnih igrišč na cesto, zelo slabo in pomeni slab zgled vsem, ki niso sposobni kontrolirati in presojati svojega vedenja in ravnanja. Ko torej vse to večvrednostno in egoistično obnašanje dobi podporo v vrhu sistema ali v kakšni veri, je to znak za alarm in ukrepanje. Navidezno pomembni postajajo celo nižji oblastni aparatčiki. Vsega se nikoli ni in se ne bo dalo zakonsko predpisati kot nesprejemljivo. A vendar bi normalna človeška pamet morala znati razlikovati med dovoljenim in nedovoljenim.

Predvsem pa bi bilo treba, da država reagira na način, da sama ne povzroča konfliktov in nejasnega razumevanja med svojimi državljani. Razumem, da predsednik države ni sposoben biti moralna avtoriteta in to niti ne želi biti. Razumem tudi, da to hoče biti kakšen visok cerkven ali vladni predstavnik, pa to ne more biti. Razumem pa tudi, da bi nekdo iz parlamenta to moral biti, pa mu nikakor ne uspe. Ne mislim le na predsednika parlamenta, mislim na vse poslance. Skratka: manjka vzorov za tiste ljudi, ki vzornike potrebujejo. Morda so navedene želje previsoko zastavljen cilj, a vendar potreben pri izbiri ljudi, ki nas bodo v prihodnje predstavljali.

V zadnjem času se pojavljajo ocene in bojazni, kaj če sedanja SDS-opcija z vsemi aparatčiki izgubi in ne prizna rezultata volitev. Že vnaprej pripravljajo ukrepe, izgovore in »opravičila« ter preventivno napadajo potencialne »krivce«. Že videno tudi v Ameriki pred enim letom.

Zato je najboljši odgovor prepričljiva udeležba na volitvah in predvsem volilna zmaga nad nesposobnimi, pokvarjenimi in primitivnimi oblastniki. Kjer koli že so. V vladi, parlamentu, policiji in sploh povsod, kjer so nam zagrenili življenje po vzoru Severne Koreje, Kazahstana, Trumpove Amerike ali Putinove Rusije. Takšnih vzorov res ne potrebujemo.

Miloš Šonc, Grosuplje