Neverjetnih 220 kilogramov heroina in dodatnih 62 kilogramov kokaina so hrvaški policisti in kriminalisti zasegli v dveh operacijah v zadnjih nekaj mesecih. Heroin so tihotapci skrili v svinčene zabojnike na ladji, kokain pa v kovinske škatle, ki so jih z močnim magnetom in vijaki pritrdili na zunanjo stran 220 metrov dolge in 30 metrov široke ladje.

Kokain so odkrili 3. novembra lani v pristanišču Ploče pod ladjo iz Južne Amerike. Na globini šestnajstih metrov so odkrili kovinsko škatlo s tremi večjimi paketi, v katerih se je skrivalo 54 manjših, polnih droge. »Večino dela so opravili potapljači, ki so delali pod zelo slabimi vremenskimi pogoji,« je za medije pojasnil Zoran Tikvica, vodja kriminalistične policije dubrovniško-neretvanske policijske uprave. Preiskava je pokazala, da kapitan ladje in posadka niso bili vpleteni v tihotapljenje droge, pri operaciji pa so sodelovali tuji organi pregona.

Že 11. oktobra lani so prav tako v pristanišču Ploče hrvaški kriminalisti zasegli 220 kilogramov heroina, kar je rekordni zaseg naših južnih sosedov. Po natančnem pregledu 80 po tono težkih svinčenih kock so v polovici od njih v 256 paketih odkrili prepovedano drogo. Tudi ladja, na kateri so jo našli, je prispela iz Južne Amerike. Z nezakonitim tovorom, namenjenim na Zahod, bi na črnem trgu nepridipravi zaslužili kakšnih 17 milijonov evrov. tak