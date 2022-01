Pač pa v naslednjih dneh še ne bo mogoče zagotoviti spletnega naročanja, je v današnji izjavi za novinarje dejal generalni direktor direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo Peter Grum.

Testno storitev UeNaročanje, ki združuje sistem spletnega naročanja in storitve klicnega centra za upravne enote, so javnosti sicer predstavili v četrtek. Namen storitve je omogočiti strankam izbiro termina preko klicnega centra in tudi spletne aplikacije, uporaba sistema pa bo sprva mogoča le za upravne enote v Ljubljani, Logatcu in Litiji.