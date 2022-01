Roglič bo sezono začel na dirki Pariz - Nica, izpustil bo tako prvi medsebojni dvoboj s Tadejem Pogačarjem na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer bo poskušal Slovenca premagati Tom Dumoulin, ki bo tudi kapetan ekipe na Giru.

Po dirki Pariz-Nica, bo Zasavec v prvem delu sezone dirkal še na dirkah Milano San Remo, po Baskiji in na nekaterih spomladanskih klasikah v Belgiji in na Nizozemskem.

Športni direktor Grischa Niermann je potrdil, da ima za nastop na Touru zaenkrat v mislih šest kolesarjev. To so poleg Rogliča še Jonas Vingegaard, lani drugi in tudi letos kandidat v boju za vrh, če se bo zalomilo Rogliču, Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss in Rohan Dennis, novinec v ekipi. Za preostala dva se bodo odločili pozneje.

»Pogačar bo na Touru zagotovo spet prvi favorit. Mi pa ga bomo morali premagati kot ekipa,« meni Niermann.