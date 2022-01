Njegov novi trener bo kar starejši brat Yasutoshi. Prestop oziroma uraden podpis pogodbe so sklenili danes, 11. januarja ob 11.11 po lokalnem času, ker bo nekdanji japonski reprezentant nosil dres s to številko.

Miura je prejšnji mesec razkril, da ima več ponudb klubov iz tujine in domovine. Prejšnjo sezono je bil član prvoligaša Yokohame, a ni dobil prav veliko priložnosti za igro, zato je zavrnil podaljšanje sodelovanja in poiskal nov izziv in klub, v katerem bo dobil več minut na igrišču.

Eden najbolj znanih japonskih športnikov je bil med prvimi, ki so leta 1993 ob ustanovitvi poklicne japonske lige J League prispevali k njeni prepoznavnosti, že med letoma 1982 in 1986 pa je prvič zaigral v tujini, v Braziliji. Za japonsko izbrano vrsto je prvič nastopil leta 1990, osem let pozneje pa ga niso uvrstili v reprezentanco za prvi nastop Japonske na svetovnem prvenstvu, čeprav je za ekipo dosegel 55 golov na 89 tekmah.