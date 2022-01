Evropa je v žarišču izbruha okužb z omikronom. Močno nalezljiva različica se je v minulih tednih z vrtoglavo hitrostjo razširila tudi v državah po Evropi, kar je vlade prisililo v uvedbo novih omejitvenih ukrepov in k pospešitvi prizadevanj za razdelitev poživitvenih odmerkov cepiva proti covidu-19.

WHO je danes opozorila, da bi se lahko glede na trenutno stopnjo okužb v Evropi in nekaterih državah srednje Azije v naslednjih dveh mesecih z omikronom okužila polovica ljudi.

»Inštitut za zdravstvene meritve in vrednotenje napoveduje, da se bo več kot 50 odstotkov prebivalstva v regiji v naslednjih šestih do osmih tednih okužilo z omikronom,« je povedal direktor WHO za Evropo Kluge.

Evropska regija WHO obsega 53 držav in ozemelj in vključuje Rusijo ter več srednjeazijskih držav. V 50 državah so po besedah Klugeja zabeležili primere okužb z omikronom, ki hitro postaja prevladujoča različica v zahodni Evropi in se sedaj širi na Balkan.

V regiji so v prvem tednu letošnjega leta zabeležili več kot sedem milijonov novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja več kot podvojitev v dveh tednih. Stopnje umrljivosti ostajajo stabilne in so še naprej najvišje v državah z visoko incidenco okužb v kombinaciji z manjšim deležem cepljenih, navaja WHO.

Kluge je potrdil, da je omikron bolj prenosljiv kot prejšnje različice in da pri WHO opažajo naraščanje hospitalizacij obolelih s covidom-19. Ob tem pa je poudaril, da »odobrena cepiva še naprej zagotavljajo dobro zaščito pred hudimi boleznimi in smrtjo, tudi za omikron«.