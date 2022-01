Deltakron je verjetno posledica napake v laboratoriju

Strokovnjaki so v ponedeljek izjavili, da je domnevna hibridna mutacija koronavirusa, imenovana deltakron, najverjetneje posledica napake v laboratoriju in ne gre za novonastalo različico. Ciprski mediji so o odkritju mutacije poročali v soboto in jo opisali kot genetsko ozadje različice delta skupaj z nekaterimi mutacijami različice omikron.