Zandileja Christmasa Mafeja so aretirali na dan požara v okolici parlamenta, tri dni zatem pa je prvič stopil pred sodnike. Takrat so ga obtožili vdora v parlament, požiga stavbe in kraje premoženja, vključno s prenosnimi računalniki, posodo in dokumenti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je danes dodalo obtožbo terorizma oziroma »kršenja določb varstva ustavne demokracije pred terorizmom in z njim povezanimi dejavnostmi«, je razvidno iz sodne listine. Tiskovni predstavnik sodišča Eric Ntabazalila je novinarjem povedal, da je obtožen tudi sproženja eksplozivne naprave v parlamentu.

Ognjeni zublji so poslopje parlamenta v Cape Townu zajeli 2. januarja pred zoro ter med drugim uničili dvorano, kjer zasedajo poslanci. Že pred tem se je zaradi požara zrušila streha starejšega dela kompleksa, kjer se je požar tudi začel. Žrtev ni bilo, večdnevni požar pa je povzročil veliko gmotno škodo.