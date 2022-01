Okoli ene ure ponoči s ponedeljka na torek so prometni policisti na avtocesti med Ljubljano in Obrežjem ustavili avtobus, ki ga je vozil 32-letni voznik s Kosova. Na levi strani na tretji osi je vozilu manjkalo kolo (ker je šlo za večji avtobus, je imel ta zadaj dve osi). »Avtobus je bil sicer prazen, šofer pa ni znal zadovoljivo pojasniti, kdaj naj bi ostal brez kolesa,« so v poročilu zapisali na PU Novo mesto. Na osi, kjer je manjkalo kolo, je s platnenimi trakovi, »gurtnami«, to utrdil v zgornjem položaju.

Zaradi kršitev zakona o motornih vozilih so vozniku izdali globo v višini 400 evrov, postopek pa bodo uvedli tudi zoper pravno osebo, za katero je prepisana globa 2000 evrov, so še dodali v PU Novo mesto. Avtobus, na katerega so opozorili ostali vozniki na avtocesti, so izločili iz prometa.