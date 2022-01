Štiriindvajset izbranih vrst se z mešanimi občutki odpravlja v Budimpešto, Szeged, Debrecen, Bratislavo in Košice. Številne reprezentance so se že v pripravljalnem obdobju morale spopasti z »donkihotovskim bojem« z nevidnim sovražnikom, zaradi pospešenega širjenja koronavirusne različice omikron so v zadnjem obdobju največje težave imeli v francoskem, hrvaškem in srbskem taboru.

Slovaški prireditelji so se po dogovoru z Evropsko rokometno zvezo (EHF) že odločili, da bodo tribune v dvoranah v Bratislavi (10.000 gledalcev) in Košicah (7900 gledalcev) lahko le 25-odstotno zapolnjene. Brez omejitev gledalcev zaenkrat ostajajo madžarske dvorane v Budimpešti (20.000), Szegedu (8100) in Debrecenu (6500), a vse skupaj se lahko spremeni čez noč.

Mnoge reprezentance so se po lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu odločile za določene kadrovske prevetritve, papirnati favoriti pa bolj ali manj ostajajo isti. Na rokometni borzi so še naprej najbolj vredne delnice Dancev, Špancev, Švedov, Norvežanov in Nemcev, kljub številnim okužbam visoko kotirajo tudi Francozi in Hrvati.

Med najbolj motiviranimi bodo Madžari

Na turnirju bodo zagotovo najbolj motivirani Madžari, ki jih nekateri uvrščajo med kandidate za odličja, presenetijo lahko tudi Portugalci, Slovenci in Rusi.

Na dosedanjih štirinajstih evropskih prvenstvih je bila najbolj uspešna Švedska, ki je osvojila štiri odličja najbolj žlahtnega leska, potem ko je slavila na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002.

Druga na lestvici je Francija, ki je zmagala v Švici 2006, Avstriji 2010 in na Danskem 2014, po dve zmagi pa imajo Danska, Nemčija in Španija. Prva je slavila na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, druga v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016, tretja pa na Hrvaškem 2018 in pred dvema letoma na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Na zaključnem turnirju v Španiji 1996 je bila najboljša Rusija.

V skupina A v Debrecenu bodo nastopili Danska, Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora, v skupini B v Budimpešti Madžarska, Portugalska, Islandija in Nizozemska, v skupini C v Szegedu pa Francija, Hrvaška, Srbija in Ukrajina.

Bratislava bo gostila dvojni program, v skupini D so Nemčija, Belorusija, Avstrija in Poljska, v skupina E Španija, Švedska, Češka in BiH, v skupini F v Košicah pa bodo igrale Norveška, Rusija, Litva in Slovaška.

V drugi del, ki bo med 20. in 26. januarjem potekal v Budimpešti in Bratislavi, bosta iz skupinskega dela napredovali po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin. V glavnem delu se bodo križale reprezentance iz skupin A, B in C, ki bodo nastopile v Budimpešti, v Bratislavi pa bodo nastopile izbrane vrste iz skupin D, E in F.

Vse najbolj pomembne tekme na zaključnem turnirju, obe polfinalni ter za prvo in tretje mesto, bodo med 28. in 30. januarjem v dvorani MVM Dome v madžarski prestolnici.