»Glavna misija mirovnih sil CSTO je bila uspešno izpolnjena,« je v današnjem videokonferenčnem nagovoru članom vlade in parlamenta ponovil Tokajev in napovedal časovnico umika tujih sil.

Več kot 2000 vojakov CSTO, ki jo poleg Rusije in Kazahstana sestavljajo še Armenija, Belorusija, Kirgizistan in Tadžikistan, je v Kazahstan prispelo ob vrhuncu krize prejšnji teden na povabilo samega Tokajeva. Več dni hudih spopadov med nasprotniki oblasti in varnostnimi silami ter plenjenje, ki jih je spremljalo, so takrat že povsem opustošili dele največjega mesta v državi Almaty.