Na eni od slik je upodobitev igre, podobne nogometu, na kateri je napadalec z žogo v sprintu, ki visoko skoči, pred njim pa so trije obrambni igralci. Vse skupaj spremljajo gledalci, med njimi dva na konjih.

»Umetnost na skalah je eden najbolj zgodnjih ohranjenih jezikov človeštva, ki kaže, kako so se videli tedaj ljudje sami ter svet okrog njih. Športne aktivnosti, kot jih pojmujemo danes, so ena izmed značilnosti teh upodobitev in lahko predstavljajo začetne temelje športa,« je dejal predsednik kitajske raziskovalne organizacije za umetnost na skalah Wang Jianping.

Za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua, ki je pripravila obširen dokumentarni film o teh jamah, so bile upodobitve omenjene igre videti kot žive, lahko se čuti napetost in vznemirjenost gledalcev in odločenost udeležencev tekme, da se izkažejo.

Omenjene jame so podobne tistim v Altamiri v kantabrijskih gorah severne Španije, ki so spremenile mnenje znanstvenikov in arheologov o življenju in umetnosti starodavnih ljudi paleolitske dobe.