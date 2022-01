Kopitarjev Los Angeles preprečil NY Rangers skok na vrh

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je ponoči z ekipo Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL veselil 18. zmage v sezoni in skoka na sedmo mesto zahodne konference. S 3:1 so bili hokejisti iz mesta angelov boljši od New York Rangers. Ti so naskakovali skok na vrh lestvice NHL.